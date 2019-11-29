Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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