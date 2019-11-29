Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek' dedi. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi. - İSTANBUL
Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti