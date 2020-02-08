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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık"
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık" - İSTANBUL
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