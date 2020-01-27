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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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