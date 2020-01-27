Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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