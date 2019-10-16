Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik"...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik" dedi. - ANKARA
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