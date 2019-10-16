Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik"...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik'...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik"...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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