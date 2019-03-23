Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu Anda Emniyetten Aldığım Rakamlara Göre Burada 450 Bin Kişi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu Anda Emniyetten Aldığım Rakamlara Göre Burada 450 Bin Kişi...

1 saat önce

IHAAW151102-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart'a hazırız diyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW151102-SIY/23-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart'a hazırız diyor" dedi. 23.03.2019 15: 11: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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