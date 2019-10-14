Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir....
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir....

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Arap Ligi niye görmüyorsunuz bunları" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Arap Ligi niye görmüyorsunuz bunları" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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