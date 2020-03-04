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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir" dedi. - ANKARA
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