Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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