Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Suriye topraklarında 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik" dedi. - İSTANBUL

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