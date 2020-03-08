Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye topraklarında 59 şehit verdik. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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