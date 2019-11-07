Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz" - BUDAPEŞTE

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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