Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz" Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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