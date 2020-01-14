Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık." Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Ankara kulislerini sallayacak iddia: Erdoğan 5 belediye başkanını AK Parti'ye transfer edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızının sözleri ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak