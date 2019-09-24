Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek, örgütün Suriye'deki çöküş sürecini başlattık" dedi. - NEW YORK
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