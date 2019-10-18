Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü. DEAŞ Suriye'den temizlendikten sonra bu kez YPG/PYD bir tehdit unsuru oldu. ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kestik" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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