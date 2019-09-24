Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur" dedi. - NEW YORK
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