Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'den Libya'ya kadar sınırlarımız dışında attığımız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Suriye'den Libya'ya kadar sınırlarımız dışında attığımız... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'den Libya'ya kadar sınırlarımız dışında attığımız...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'den Libya'ya kadar sınırlarımız dışında attığımız adımlar çıkarlarımızı korumaya yöneliktir "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Suriye'den Libya'ya kadar sınırlarımız dışında attığımız adımlar çıkarlarımızı korumaya yöneliktir " - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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