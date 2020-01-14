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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye, Libya ve Akdeniz'de macera peşinde değiliz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye, Libya ve Akdeniz'de macera peşinde değiliz." Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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