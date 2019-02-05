Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye Meselesi Hayatidir.
1 saat önce
IHAAW124654-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesi hayatidir.
IHAAW124654-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesi hayatidir. Suriye davası Türkiye davasıdır" dedi. 05.02.2019 12: 46: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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