Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...
1 saat önce
IHAAW115939-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI NNNN.
IHAAW115939-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: " Suriye
'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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