Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...

1 saat önce

IHAAW115939-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW115939-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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