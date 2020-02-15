Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Madem ki 81 vilayet ve 83 milyon vatandaşla Türkiye'nin güvenliği buradan geçiyor öyleyse ne yapıp edip bunu başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]