Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriyeli Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada okuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada okuyor. Türkçe de biliyor" dedi. - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Burhan Kuzu'nun deprem tweetine MHP'li Enginyurt'tan çok sert sözler: Nefret ediyorum Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı