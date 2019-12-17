Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik" dedi. - CENEVRE
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor