Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik" dedi. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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