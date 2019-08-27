Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında" dedi. - MOSKOVA
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