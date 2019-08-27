Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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