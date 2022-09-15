ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevine başladı - Son Dakika
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ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevine başladı

15.09.2022 12:40
ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun, görevine başladı.

ERÜ Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde, ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı iken rektörlüğe atanan Prof. Dr. Altun, görevi Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan devraldı.

Eylül 2018 tarihinde rektör olarak atandığını hatırlatan Çalış, ERÜ için elinden gelen çabayı gösterdiğini, bu süreçte üniversitenin, tarihinde görmediği başarılara imza attığını belirtti.

Prof. Dr. Fatih Altun da yeni süreçte eski başarılarını rektörlük görevinde de yaymak istediğini söyledi.

Altun, idari ve akademik personelin özlük haklarını çok önemsediğini vurgulayarak, onların üniversiteye katkılarını da göz ardı etmek istemediğini dile getirdi.

Üniversiteyi daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz içerisinde hep birlikte, enerjimizi pozitif tutarak, sinerji ortamında daha yukarı nasıl çekebilirizi çeşitli yöntem ve metotlarla denemeye gayret edeceğiz. Başarı varsa her zaman ödüllendirilecek. Bunları kesinlikle takdir edeceğiz. Tabii bunları yaparken bizim asıl odağımız öğrencilerimiz ki ben fakültemde bu noktada öğrenci odaklı faaliyetlerimizde hep olumlu dönüşlerim oldu hatta biz hep üniversite sanayi iş birliğini konuşurken öğrenci sanayi iş birliğini nasıl yapabilirizi bu konuda öğrenci staj seferberliğini Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu noktaları fakültede hep öncü olarak yapmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, her zaman somut, ileriye dönük, üniversiteyle ilgili projelerde açık olduğunu ve güzel şeyler yapmak istediğini de kaydetti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevine başladı - Son Dakika
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