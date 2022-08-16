Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.