Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

16.08.2022 21:50
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Devlet Nişanı tevcihinin gerekçesi açıklandı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın öz geçmişinin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni - Son Dakika
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