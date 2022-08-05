Anlaşma çerçevesinde Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

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