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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

05.08.2022 08:53
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 7 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

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