Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık edecek, Başkent Millet Bahçesi'nde "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı Tam Bana Göre Festival programına katılacak.
(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Güncel, Son Dakika
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