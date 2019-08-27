Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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