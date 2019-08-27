Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi. - MOSKOVA
İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler