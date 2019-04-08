Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör Eylemlerine Karşı Attığımız Adımlar Önemli" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör Eylemlerine Karşı Attığımız Adımlar Önemli" Dedi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör eylemlerine karşı attığımız adımlar önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör eylemlerine karşı attığımız adımlar önemli" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:19 Kaynak: İHA

Politika
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