Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör Eylemlerine Karşı Attığımız Adımlar Önemli" Dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör eylemlerine karşı attığımız adımlar önemli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör eylemlerine karşı attığımız adımlar önemli" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:19 Kaynak: İHA
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