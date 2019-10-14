Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa edeceğiz. Suriyeli sığınmacıların dönüşünü sağlayacağız" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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