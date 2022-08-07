Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denedi. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti.

ERDOĞAN: YERLİ VE MİLLİ

Öte yandan dün Twitter hesabından benzer bir paylaşımda daha bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.