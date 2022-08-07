Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı

07.08.2022 15:19

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o anların görüntülerini, "Bir Togg hatırası" notunu düşerek Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denedi. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti.

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Öte yandan dün Twitter hesabından benzer bir paylaşımda daha bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Yerli otomobilde geri sayım! Test için direksiyona geçen Erdoğan'dan yeni paylaşım
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı - Son Dakika
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