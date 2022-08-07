Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı

07.08.2022 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı - Son Dakika
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