Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye 'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.