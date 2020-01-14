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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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