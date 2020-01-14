Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti. - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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