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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız" dedi. - BAKÜ
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