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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tiyatroda şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tiyatroda şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini izliyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tiyatroda şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini izliyorlar. Siz kendiniz tiyatrosunuz." - ANKARA
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