Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Kalbimizi bıraktık" notunu bıraktı.
Kaynak: AA
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