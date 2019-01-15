Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump Çekilme Kararını Bir Kez Daha Teyit Etti.
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IHAAW124803-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump çekilme kararını bir kez daha teyit etti.
IHAAW124803-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Trump
çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge kendisi tarafından da ifade edildi" dedi. 15.01.2019 12: 48: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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