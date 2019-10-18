Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün değil ama bunları gündemde tutmamamız gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün değil ama bunları gündemde tutmamamız gerekiyor. Vakti geldiğinde gerek yapılacak" dedi. - İSTANBUL
Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek