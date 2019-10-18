Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün değil ama bunları gündemde tutmamamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın nezaketle bağdaşmayan mektubunu unutmamamız mümkün değil ama bunları gündemde tutmamamız gerekiyor. Vakti geldiğinde gerek yapılacak" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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