Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın Bu Tür Açıklaması Demokrasiye İnanmış Bir İnsan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın Bu Tür Açıklaması Demokrasiye İnanmış Bir İnsan...

1 saat önce

IHAAW192449-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW192449-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etmiştir. Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım ve kendisine bu noktada, demokrasi noktasında 'anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur' dedim" dedi. 24.01.2019 19: 24: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:30 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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