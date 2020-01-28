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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere bir nezaket telefonuydu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere bir nezaket telefonuydu" dedi. - DAKAR
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