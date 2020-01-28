Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere bir nezaket telefonuydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere bir nezaket telefonuydu" dedi. - DAKAR

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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