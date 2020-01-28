Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda neler yapabileceğimiz konuştuk .Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda neler yapabileceğimiz konuştuk .Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği yerlere gitmedi. Örneğin Tunus'a gitmedi. Moskova'dan kaçarak geri döndü. İşi çözmek gibi bir derdi yok. Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler .Oralardan temin ettiği imkanlarla Hafter'i ayakta tutuyor. Hafter'in kendisi de lejyoner. Karşılıklı devam eden mücadelenin askeri olmaktan çıkıp siyasi alana dönüşmesi ve Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz" dedi. - DAKAR

Moskova, İdlib, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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