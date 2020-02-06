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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum." - ANKARA
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