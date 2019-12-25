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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük" dedi. Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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