Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük" dedi. - TUNUS

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Libya, Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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