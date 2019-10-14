Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe o kadar güvenle bakacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe o kadar güvenle bakacaktır." - BAKÜ
Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor UEFA, Fransa-Türkiye maçının oynanacağını duyurdu 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı