Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe o kadar güvenle bakacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe o kadar güvenle bakacaktır." - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
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