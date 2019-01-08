Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri Katledecek İftirasını Ortaya Atanlar...
1 saat önce
IHAAW125315-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor.
IHAAW125315-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Türkiye
Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor. Uluslararası toplumu etkilemek istiyorlar" dedi. 08.01.2019 12: 53: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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