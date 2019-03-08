Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle...
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IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:33 Kaynak: İHA
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