Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle...

28 dakika önce

IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle..., System.String[]
IHAAW142550-SIY/08-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. 08.03.2019 14: 25: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Aram Ateşyan, Türkiye, Mesrob Mutafyan, Politika
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