Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir. Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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