Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir. Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır." - İSTANBUL
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