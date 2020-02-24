Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısı için 25 Şubat'ta Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısı için 25 Şubat'ta Azerbaycan'a gidecek. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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