Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir...

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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