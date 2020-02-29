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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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