Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı