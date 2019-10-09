Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı

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