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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler" dedi. - İSTANBUL
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