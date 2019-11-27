Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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